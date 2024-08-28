Харрис нашла способ избежать фиаско на первом интервью в качестве кандидата в президенты

Вице-президент США Камала Харрис решила дать свое первое интервью в качестве кандидата в президенты не одна, а вместе со своим напарником по предвыборной гонке Тимом Уолцем, чтобы свести к минимуму риск неудачного ответа на вопросы. Такое мнение выражено в редакционной статье газеты The Wall Street Journal (WSJ).

"Штаб вице-президента наконец позволил ей ответить на вопросы [ведущей телекомпании CNN] Даны Бэш. Но вместо интервью в формате "один на один" Бэш придется говорить сразу с Харрис и Уолцем. Это намеренная попытка снизить риск неудачной беседы для вице-президента", - говорится в статье.

Члены редакционной коллегии газеты отмечают, что за счет привлечения Уолца Харрис не придется самой отвечать на все вопросы, а интервьюер не успеет "выйти за пределы болтовни на общие темы" и добиться от собеседников конкретики по некоторым важным темам, включая внешнюю политику США.

"Уолц будет там с парашютом, который спасет кандидата в президенты, если она столкнется с трудностями и не сумеет удачно ответить на какой-либо вопрос", - полагают авторы статьи.

"Это интервью - попытка опровергнуть упреки в том, что Харрис не дала еще ни одного интервью в качестве кандидата в президенты", - заключила коллегия.

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Интервью Харрис и Уолца телекомпании CNN выйдет в эфир 29 августа. Это будет первая продолжительная беседа Харрис со СМИ после того, как она сменила президента США Джо Байдена в качестве претендента на высший государственный пост от демократов. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно критиковал Харрис за упорное нежелание общаться с журналистами. По его мнению, таким образом вице-президент пытается скрыть свою некомпетентность.