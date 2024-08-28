ФБР не сумела установить мотивы стрелявшего в Трампа

Федеральное бюро расследований США до сих пор не установило мотивов стрелявшего в кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщили в ФБР, передает «РИА Новости».

В бюро отметили, что расследование произошедшего продолжается, однако никаких доказательств того, что у подозреваемого были соучастники найдено не было.

«ФБР не определило четкий мотив», — добавили там.

Также указывается, что у ведомства отсутствуют данные о том, что к случившемуся причастно иностранное государство. Кроме того ФБР не удалось выяснить к какой идеологии принадлежал стрелявший, поскольку он изучал в интернете политические подходы и демократов, и республиканцев.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля в Пенсильвании, где он проводил предвыборный митинг. Кандидат в президенты США получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Кроме того в результате покушения погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Стрелявший — 20-летний Томас Мэтью Крукс — был ликвидирован, он прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены.