Половина французских избирателей поддерживает намерение левой оппозиции начать в парламенте процедуру лишения Эмманюэля Макрона полномочий президента республики. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Elabe по запросу телеканала BFMTV.

49% опрошенных поддержали намерение левой партии "Неподчинившаяся Франция" внести на рассмотрение Национального собрания (нижняя палата) парламента резолюцию с требованием импичмента Макрона, 50% высказались против. Опрос был проведен в интернете 27-28 августа среди 1 тыс. жителей Франции старше 18 лет, отобранных на основе возраста, пола, профессии, вероисповедания и региона проживания.

Представители левой оппозиции заявили о намерении добиваться импичмента главы государства за отказ назначить на пост премьер-министра экономиста Люси Касте, кандидатуру которой выдвинул альянс "Новый народный фронт" (лидировал в июле по итогам досрочных парламентских выборов). 63% респондентов возлагают ответственность на президента и его сторонников за то, что во Франции не сформировано новое правительство через семь недель после досрочных выборов. 74% опрошенных убеждены, что попытка импичмента не приведет к желаемому результату.

Шансы резолюции

Как отмечает газета Le Monde, 68-я статья конституции предусматривает досрочное прекращение полномочий президента Франции в случае невыполнения им своих обязанностей. Это касается и отказа утверждать законы, принятые парламентом. Инициаторам импичмента необходимо на первом этапе собрать подписи 58 депутатов (десятая часть состава нижней палаты). Бюро палаты должно после этого определить, может ли проект резолюции быть принят к рассмотрению. Затем проект должна одобрить профильная комиссия.

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Для одобрения за резолюцию должны проголосовать две трети депутатов Национального собрания. Проект затем передается в Сенат (верхняя палата) парламента. Если обе палаты поддержат документ, депутаты и сенаторы должны собраться на совместное заседание. Для импичмента необходимо, чтобы резолюцию поддержали не менее 617 из 925 членов двух палат.

Как напоминает Le Monde, попытка депутатов партии "Республиканцы" лишить полномочий президента-социалиста Франсуа Олланда в 2016 году была остановлена на стадии бюро Национального собрания.