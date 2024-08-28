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В Эстонии потребовали от россиян военный билет при оформлении вида на жительство

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии потребовал от россиян, оформляющих вид на жительство, предъявить военный билет. Об этом сообщает портал гостелерадио ERR со ссылкой на гражданина России, обращавшегося за получением ВНЖ.

В Эстонии потребовали от россиян военный билет при оформлении вида на жительство
© globallookpress.com

По его словам, сотрудники департамента потребовали от него предъявить военный билет или обратиться в российский военкомат в случае его отсутствия. Там пояснили, что исполняют требование законодательства, которое предписывает иностранцам подавать сведения о прохождении службы в армии или органах государственной безопасности своих стран.

В случае отсутствия военного билета иностранный гражданин может «подтвердить свое военное прошлое», предоставив некие другие документы, отметили в ведомстве. Там добавили, что за 2024 год граждане России подали 434 заявки на получение ВНЖ в Эстонии.

Ранее стало известно, что Рига лишит часть россиян вида на жительство к ноябрю 2025 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письма из миграционных органов, поступивших гражданам России, живущим в Латвии.

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