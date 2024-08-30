Народы, входящие в состав СССР, внесли ключевой вклад в победу во Второй мировой войне. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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— Не подлежит сомнению то, что самый большой вклад в победу над фашизмом внесли народы бывшего Советского Союза, — сказал он.

Премьер Словакии встретился с потомками ветеранов Второй мировой из России и Белоруссии

Фицо также добавил, что Словакия относится к тем государствам, где этот факт подвергают сомнению. Премьер подчеркнул, что в старне еще сохранилось поколение политиков, которые говорят не только о Второй мировой, но и Словацком национальном восстании.

В 1939 нацистская Германия оккупировала территорию Чехословакии, в состав которой тогда входила современная Словакия. Там создали Протекторат Богемии и Моравии и марионеточную Словацкую Республику. 29 августа 1944 года началось Словацкое национальное восстание, которое поддержали СССР и страны-члены Антигитлеровской коалиции. Благодаря этому объединению страна была освобождена.

Российская Федерация потребовала от Германии на официальном уровне признать блокаду Ленинграда и другие преступления, совершенные Третьим рейхом, актом геноцида.

В ноябре 2023 года правительство Германии отказалось распространить на всех переживших блокаду Ленинграда людей гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только евреи. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала это решение вопиющим.

Весной минувшего года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава отказалась выплачивать России средства, вложенные СССР в восстановление послевоенной республики. Так он отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, оценившего затраты СССР в 750 миллиардов долларов по нынешнему курсу.