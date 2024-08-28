В Германии умерла самая старая женщина в стране
В Германии умерла самая старая женщина в стране Шарлотта Кречманн. Об этом сообщает Stuttgarter Nachrichten.
Ей было 114 лет. Отмечается, что последние годы жизни Кречманн провела в доме престарелых.
«Шарлотта Кречманн была старейшей женщиной в Германии и умерла во вторник в городе Кирххайм-унтер-Текк», — сообщает источник.
Кречманн родилась в Бреслау, когда еще существовала Германская империя — 3 декабря 1909 года. Сейчас этот город находится в Польше и называется Вроцлав.
Ранее самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения.