В Германии умерла самая старая женщина в стране Шарлотта Кречманн. Об этом сообщает Stuttgarter Nachrichten.

© Charlotte Kretschmann

Ей было 114 лет. Отмечается, что последние годы жизни Кречманн провела в доме престарелых.

«Шарлотта Кречманн была старейшей женщиной в Германии и умерла во вторник в городе Кирххайм-унтер-Текк», — сообщает источник.

Кречманн родилась в Бреслау, когда еще существовала Германская империя — 3 декабря 1909 года. Сейчас этот город находится в Польше и называется Вроцлав.

Ранее самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения.