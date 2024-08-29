Эстония нашла необычный источник средств для борьбы с РФ

Министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лииса-Ли Пакоста заявила о готовности предоставлять места в эстонских тюрьмах в аренду, так как они пустуют. Полученные доходы, по ее словам, планируется направить на военные нужды, чтобы «сдерживать Россию». Об этих словах министра стало известно 29 августа.

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Несмотря на переполненность тюрем в Германии, глава Ассоциации тюремных служащих страны Рене Мюллер выступил категорически против перевода немецких заключенных в Эстонию. Он считает, что этапирование в Эстонию «равнозначно наказанию» и не гарантирует исправления осужденных, передает Telegram-канал «NEWS.ru»

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна заявил, что российская сторона никак не отреагировала на предложение Таллина насчет измерения дна пограничной реки Нарвы, чтобы четко обозначить судоходные пути.

Президент Эстонии пообещал поставить Россию на колени

В конце мая в МВД Эстонии заявили, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые разграничивают судоходные пути.

С 8 августа власти Эстонии ввели полный таможенный контроль на границе с Россией.