В Венгрии раскритиковали Борреля за призывы к ударам по РФ западным оружием

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по теме поставок оружия ВСУ. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Боррель одобрил атаку ВСУ на Курскую область. Кроме того, он призвал ЕС направить Киеву больше вооружений и военной техники, разрешить нанесение глубоких ударов по территории России.

«Сийярто подверг критике уходящего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам [Жозепа Борреля], который призывает направить на Украину больше оружия», — цитирует агентство госсекретаря по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтана Ковача.

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Ранее глава МИД Венгрии сообщил, что задача Будапешта заключается в том, чтобы положить конец конфликту на Украине дипломатическим путем.