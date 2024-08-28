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В Венгрии раскритиковали Борреля за призывы к ударам по РФ западным оружием

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по теме поставок оружия ВСУ. Об этом пишет ТАСС.

В Венгрии раскритиковали Борреля за призывы к ударам по РФ западным оружием
© globallookpress.com

Ранее Боррель одобрил атаку ВСУ на Курскую область. Кроме того, он призвал ЕС направить Киеву больше вооружений и военной техники, разрешить нанесение глубоких ударов по территории России.

«Сийярто подверг критике уходящего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам [Жозепа Борреля], который призывает направить на Украину больше оружия», — цитирует агентство госсекретаря по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтана Ковача.

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Ранее глава МИД Венгрии сообщил, что задача Будапешта заключается в том, чтобы положить конец конфликту на Украине дипломатическим путем.