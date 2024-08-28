Нетаньяху назвал первостепенной задачей возвращение жителей севера Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал обеспечение безопасного возвращения жителей севера еврейского государства в свои дома первостепенной задачей. Соответствующее заявление он сделал во время посещения района границы с Ливаном, сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Мы полны решимости добиться этого (возвращения жителей севера в свои дома - прим. ТАСС)", - сказал Нетаньяху, подчеркнув, что это "первостепенная национальная задача".

Он также напомнил, что Израиль предотвратил 25 августа массированный удар со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". Но это еще "не конец" который, по словам Нетаньяху, "наступит только тогда, когда станет возможным возвращение жителей [севера Израиля] в их дома. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

Напряженность сохраняется на северной границе Израиля, регулярно подвергающейся обстрелам с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. Из приграничных районов на севере еврейского государства эвакуированы около 80 тыс. израильтян.