Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в двух штатах

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, который ранее объявил о выходе из гонки в пользу республиканца Дональда Трампа, не сможет сняться с выборов в Мичигане и Висконсине. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, номинанты малых партий не могут исключить свое имя из бюллетеня. Таким образом Кеннеди-младший останется в списках кандидатов в Мичигане и Висконсине. Кроме того во втором американском штате избирательная комиссия проголосовала за его сохранение в бюллетене вопреки его просьбе об исключении.

Ранее сообщалось, что Трамп включил Кеннеди-младшего в состав своей переходной команды. В случае победы республиканца на выборах он будет принимать кадровые и политические решения.

Напомним, что выборы президента в США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них представит вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую партию — Трамп.