В 2017 году спецслужбы Франции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) провели совместную операцию по взлому телефона Павла Дурова, сооснователя Telegram, сообщает The Wall Street Journal.

Операция под кодовым названием «Пурпурная музыка» была инициирована из-за опасений французского правительства, что террористическая организация «Исламское государство»* использовала Telegram для вербовки и планирования атак.

По данным WSJ, Telegram долгое время игнорировал требования французских властей о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, включая судебные приказы, отправленные на электронную почту компании. Telegram, однако, настаивает, что их деятельность соответствует правилам Акта о цифровых услугах ЕС.

Издание отмечает, что взлом телефона Дурова не связан с его арестом французскими властями.

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Дело, в рамках которого основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали и допрашивают, было заведено вокруг 12 правонарушений.

25 августа в Париже задержали Павла Дурова, основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. По сообщениям СМИ, правоохранительные органы Франции считают его соучастником в незаконном обороте наркотиков, преступлениях против детей и в мошенничестве из-за недостаточной модерации в Telegram. Что известно о предпринимателе и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».

*Запрещенная в России террористическая организация.