Столтенберг рассказал, какие темы обсудили на совете НАТО — Украина

Совет НАТО — Украина обсудил 28 августа ситуацию на фронте и продолжение военной помощи Киеву. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».

По его словам, «союзники решительно осуждают эскалацию российских авиаударов по Украине».

«Совет НАТО-Украина собрался, чтобы обсудить события на поле боя и приоритетные потребности Украины. Мы должны продолжать поставлять Киеву оборудование и боеприпасы, необходимые ему для самообороны», — добавил Столтенберг.

Он отметил, что союзники Украины подтвердили, что «увеличивают военную помощь» стране.

Ранее сообщалось, что заседание Совета НАТО — Украина прошло по запросу Киева.