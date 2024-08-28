Основатель Telegram Павел Дуров, которого арестовали во Франции, несколько раз встречался с президентом республики Эммануэлем Макроном перед получением гражданства страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на французское СМИ.

Дуров запросил гражданство Франции в 2018 году, но получил только в 2021 году. При этом до этого он несколько раз тайно встречался с Макроном. По словам людей из окружения президента республики, таких встреч было «одна-две».

Отмечается, что Дуров получил французское гражданство по процедуре предоставления «выдающимся иностранцам», которая позволяет выдать паспорт страны людям, которые «способствуют росту влияния государства». Технически эту процедуру запускает МИД, но на практике ее запрашивают высокопоставленные чиновники — министры и президент. Такой способ выдачи гражданства является очень редким.

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При этом в МИД Франции считают, что Дуров не выполнил всех предусмотренных процедурой условий. В частности, в ведомстве указывают, что основатель Telegram подтвердил владение французским языком, однако также он должен был доказать, что способствует повышению «влияния страны» в мире.

Напомним, что 24 августа во Франции был задержан основатель Telegram Павел Дуров. Его обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в его мессенджере. Всего в отношении Дурова выдвинуто 12 пунктов обвинений. В настоящее время парижский суд отправил его на временное содержание.