Эрдоган принял посла США, которому «закрыл свои двери» в прошлом году

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в своей резиденции посла США в Анкаре Джеффа Флейка, которому ранее «закрыл свои двери», пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, в апреле 2023 года президент объявил, что отказался от дальнейших контактов с главой дипмиссии США в Анкаре. Он объяснил это тем, что дипломат активно общается с оппозиционером Кемалем Кылычдароглу.

В своем заявлении Эрдоган подчеркнул, что двери его резиденции закрыты для видного дипломата, тот «больше не сможет войти».

«Президент Эрдоган принял посла США в Анкаре Джеффа Флейка», — отметил источник.

Журналисты пояснили, что дипломат 1 сентября завершает свою миссию в Турции.