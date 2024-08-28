Судебная система Франции попыталась запутать журналистов, следящих за делом Дурова

Представители судебной системы Франции попытались запутать журналистов, следящих за процессом над миллиардером Павлом Дуровым, пишет Telegram-канал SHOT.

Сотрудники СМИ, по данным канала, до сих пор не знают, в каком из судов Парижа находится основатель Telegram.

В связи с этим, корреспонденты крупных изданий дежурят у Дворца правосудия и у Судебного трибунала Парижа.

Ранее сообщалось, что следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей. Это означает, что ему изменили статус с тем, чтобы появились возможности для дальнейших следственных действий.