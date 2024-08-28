Стали известны подробности дела Дурова

Дело сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова не касается его брата Николая, отметили в прокуратуре Парижа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В среду, 28 августа, полицейские доставили бизнесмена в суд, где предположительно будет принято решение о дальнейших шагах по его делу.

«На данной стадии единственным подозреваемым в этом досье является Павел Дуров», — отметили в инстанции.

В прокуратуре заметили также, что в интересах следствия не комментируют «выдачу ордеров на арест».

Юристы пояснили, что либо лицо уже уведомлено об имеющихся подозрениях и проинформировано о его правах, либо следователи «работают с гипотезами, говорить о которых слишком рано».

Ранее сообщалось, что Николай Дуров, старший брат предпринимателя, создатель алгоритма шифрования для Telegram, остался в России.

Николай защитил кандидатскую диссертацию, работает в одном из крупных научных учреждений Санкт-Петербурга.