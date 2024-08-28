BFMTV: Дурова отправили на временное содержание

Парижский суд отправил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на временное содержание. Об этом сообщает местное издание BFMTV.

Отмечается, что следственный судья отправил Дурова на временное содержание с целью проведения допроса, а также возможного предъявления обвинения. На данный момент Дуров провел под стражей почти четыре дня. При этом новый статус предпринимателя предполагает, что Дуров все еще находится под стражей.

Напомним, что Дурова задержали во Франции 24 августа. Предпринимателя обвинили в соучастии в преступной деятельности, которая ведется в Telegram — по мнению французской прокуратуры, Дуров причастен к этим преступлениям из-за своего отказа сотрудничать с властями.

Ранее Дуров предстал перед следственным судьей в Париже.