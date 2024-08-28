Во Франции призвали объявить импичмент Макрону из-за ареста Дурова

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал к импичменту Эммануэля Макрона в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

"Неужели Макрон приказал бросить в тюрьму Павла Дурова, генерального директора Telegram, потому что он много чего знает? Действительно, поразительная реакция Макрона на его вчерашнем аккаунте X выдает его панику", - написал Филиппо.

В связи с ситуацией вокруг Дурова французский политики призвал объявить импичмент Макрону. По его словам, президент Франции подчиняется глобальной повестке, а также может преследовать личные интересы.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал основателю Telegram Павлу Дурову в 2018 году перенести штаб-квартиру компании в Париж. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, такое предложение прозвучало во время обеда, на котором присутствовали глава государства и бизнесмен, и о котором ранее не сообщалось.

«Макрон пригласил родившегося в России Дурова перенести Telegram в Париж. Дуров тогда отказался. Французский лидер даже обсуждал предоставление ему французского гражданства», - пояснили источники издания.

Также, по данным знакомых с ситуацией людей, еще в 2017 году, за год до встречи с Макроном, ОАЭ и Франция совместно провели операцию с целью взломать iPhone Дурова. Спецслужбы беспокоило использование Telegram для вербовки в «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация).

При этом в ОАЭ, где расположена штаб-квартира Telegram сейчас, блокируются голосовые звонки в этом мессенджере, так как то, что они зашифрованы считается угрозой безопасности.

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Французская сатиритическая газета Le Canard enchaîné написала, что основатель Telegram Павел Дуров на допросе заявил, что должен был ужинать с президентом Эммануэлем Макроном.

«Павел Дуров, руководитель Telegram, сообщил полицейским, которые задержали его, когда он вышел из самолета, что его ждал ужин с Макроном», — говорится в материале.

В Елисейском дворце эту информацию опровергли, заявив, что «в тот вечер президент был в Ле-Туке».

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Решение об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не является политическим, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Франция больше всего привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству», - говорится в заявлении французского лидера.

По словам Макрона, арест Дурова произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Он добавил, что решение остается за судьями.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о деле основателя Telegram Павла Дурова.

«Ощущение, что у Макрона Олимпиада не закончилась, и он продолжает демонстрировать «истинное лицо Франции». Понравилось еще и то, что до его заявления МИД Франции объяснил отказ комментировать ситуацию вокруг основателя «Телеграм» «уважением к судебной системе Франции». Получается, Макрон судебную систему Франции не уважает?», - написала Захарова.

Она утверждает, что французская сторона «демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей».

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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об основателе Telegram Павле Дурове нужно воспринимать в обратном значении. Об этом в социальной сети X написал американский экономист и трейдер, автор книги "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости" Нассим Талеб.

"Каждое слово должно быть истолковано наоборот. Это оруэлловщина", — отметил он.

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Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не связан с личной местью президента Франции Эммануэля Макрона, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. В разговоре с NEWS.ru политолог подчеркнул, что вряд ли французский лидер сидел и думал об обиде на предпринимателя. По его мнению, у Макрона и без этого достаточно проблем.

Вряд ли Макрон сидел и думал, как бы ему отомстить, тем более у него сейчас полно проблем, связанных с формированием правительства, сложные отношения с парламентом. Там пока полный туман. Я думаю, причины ареста понятны, — пояснил Федоров.

Эксперт отметил, что это лишь конспирологическая теория. Он считает, что причина ареста Дурова заключается в желании поставить Telegram в рамки, чтобы заполучить доступ к кодам и контролировать публикуемый контент.

Это конспирологическая теория. Сложно сказать, насколько это правда. Это не имеет особого значения, потому что главное — это политическая подоплека, желание поставить Telegram в свои рамки, чтобы иметь доступ к кодам и контролировать контент. Далеко ходить не надо, — высказался Федоров.

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