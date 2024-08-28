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Турция решила отказаться от российских С-400

Турция решила отказаться от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 ради покупки американских истребителей F-16. Об этом сообщает газета Cumhuriyet со ссылкой на источники.

«Утверждается, что на складах до сих пор хранятся ЗРК С-400, которые были закуплены у России за 2,5 миллиарда долларов и вызвали кризис в отношениях с США. По данным за кулисами, Турция вынесла на обсуждение идею решить проблему С-400, что является условием возвращения США к продаже F-35», — приводит издание слова источников.

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Мать детей Дурова обвинила его в насилии над ребенком

Швейцарский суд в октябре 2023 года обязал прокуратуру расследовать жалобу на насилие со стороны гендиректора Telegram Павла Дурова в отношении одного из его сыновей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Как сообщает Forbes, иск могла подать Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова. В иске, который был подан в Женеве в марте 2023 года, женщина утверждает, что предприниматель применил физическое насилие к одному из ее детей.

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ВС РФ уничтожили полковника СБУ ударом «Искандера»

Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали в Кривом Роге полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Сергейчука. Об этом сообщается в Telegram-канале военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного.

Отмечается, что Сергейчук выступал специалистом по радиотехнической разведке. Его ликвидировали ударом российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

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Индекс Мосбиржи обвалился после рекордного взлета

Индекс Мосбиржи снижается более чем на два процента, растеряв результаты максимального за 2,5 года взлета, зафиксированного в начале текущей недели. Об этом свидетельствуют данные, публикующиеся на сайте площадки.

На момент написания материала показатель падал на 2,15 процента, до 2671,74 пункта.

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Шольц и Стармер выступили с заявлением по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции в Германии пообещали, что поддержка Украины со стороны Берлина и Лондона останется непоколебимой. Об этом пишет Sky News.

Британский премьер заявил, что Украина бьется не только за свою независимость, но и за «людей по всей Европе».

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Лопырева попала в ДТП в Москве

Телеведущая, блогер Виктория Лопырева заявила, что попала в аварию в столице. Соответствующей информацией она поделилась в соцсетях, пишет Газета.ру

Знаменитость утверждает, что виновником ДТП оказался мотоциклист. Он стал обгонять ее автомобиль со стороны, где это делать запрещено, сообщила Лопырева.

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СМИ сообщили о возможном первом уничтожении F-16 ВСУ

© DPA/ТАСС

Первый украинский истребитель F-16 мог быть уничтожен в ходе удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом стало известно в среду, 28 августа.

Речь идет о ракетном ударе российских бойцов по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где находились переданные западными странами истребители для Вооруженных сил Украины.

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Брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции

Французские власти объявили в розыск брата основателя Telegram Павла Дурова Николая. Об этом со ссылкой на судебный документ пишет Politico.

По информации издания, ордер на арест Павла и Николая был выдан еще 25 марта по делу об «отказе Telegram сотрудничать с французской полицией в расследовании сексуального насилия над детьми».

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Первая ступень Falcon 9 перевернулась при посадке на морскую платформу

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 перевернулась и загорелась во время посадки на морскую платформу A Shortfall of Gravitas. Об этом компания Илона Маска SpaceX сообщила в соцсети X.

В итоге в SpaceX решили отказаться от своего второго за ночь пуска, чтобы дать команде время на оценку данных о ЧП со ступенью-ускорителем. Новую дату запуска компания объявит позже.

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Стало известно о взломе спецслужбами Франции телефона Дурова

Французские шпионы совместно с ОАЭ в 2017 году провели операцию по взлому мобильного телефона основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Дурова. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, совместная операция спецслужб Франции о ОАЭ получила кодовое название "Пурпурная музыка".

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