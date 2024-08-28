Байден и Си Цзиньпин планируют провести телефонный разговор

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили на встрече планы проведения в ближайшие недели телефонного разговора американского лидера Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, "стороны провели откровенную, содержательную и конструктивную дискуссию по ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов". В частности, они обсудили вопросы борьбы с распространением наркотиков, контакты между военными двух стран, а также риски в сфере искусственного интеллекта.

"Стороны приветствовали усилия по поддержанию открытыми каналов коммуникации, включая планы по проведению телефонного разговора на уровне лидеров в ближайшие недели", - отмечается в заявлении.

Визит Салливана в КНР продлится с 27 по 29 августа. Это первая поездка помощника президента США по вопросам национальной безопасности в Китай после восьмилетнего перерыва. Кроме того, Салливан посещает КНР впервые в занимаемой им должности.