В Британии нашли решение проблемы с нехваткой мест в тюрьмах

В Великобритании нехватку мест в тюрьмах решили ликвидировать освобождением заключенных. Об этом сообщает сайт Daily Mail.

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В публикации в качестве примера привели факт освобождения преступника, который лишил жизни молодого парня. Он провел в тюрьме всего несколько месяцев. По данным издания, мать жертвы преступления пришла в ярость от такого известия.

До этого власти Великобритании продлили на неопределенный срок действие механизма, позволяющего освобождать заключенных досрочно из-за нехватки мест в тюрьмах. Информацию об этом разместил телеканал Sky News со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. В рамках изменений досрочно может быть освобождено больше людей, признанных виновными, в частности, в преступлениях, связанных с домашним насилием.

В августе 2023 года издание The Guardian сообщало, что в Великобритании дети-беженцы, которые незаконно попали в страну без сопровождения взрослых, оказались в тюрьме, где содержатся насильники.