Владимир Зеленский ассоциируется с «планом», связанным с наркотиками. Так прокомментировал заявление украинского лидера о плане по победе над Россией председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Зеленский ассоциируется у меня совсем с другим "планом", связанным с наркотиками. Все большая неадекватность его действий и заявлений наводит на мысли о том, что доза с каждым днем увеличивается», — рассказал он.

Во вторник, 27 августа, Владимир Зеленский заявил, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является частью «плана победы», разработанного Киевом. Он также подчеркнул, что намерен представить его президенту США Джо Байдену.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что несмотря на заявления украинских властей, Москва добьется целей специальной военной операции. По его словам, российские власти хорошо понимают природу режима, сложившегося на Украине в правление президента Владимира Зеленского.