Основатель Telegram Павел Дуров, задержанный в Париже в рамках уголовного дела, доставлен в суд. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse пишет ТАСС.

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. В деле, среди прочего, идет речь о соучастии в распространении наркотиков, а также об отказе раскрывать информацию по запросам властей. Основатель Telegram был помещен под арест.

По данным осведомленного источника, срок предварительного задержания Павла Дурова истек и он был сегодня доставлен в суд.

При этом французский адвокат Лукас Винсент, работающий в суде, который примет решение по Дурову, отметил, что бизнесмена могут оставить под стражей еще на сутки из-за открытия Паралимпийских игр в Париже, пишет РЕН ТВ.