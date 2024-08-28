Шольца освистали на митинге в Германии

Участники митинга социал-демократической партии Германии встретили свистом и неодобрительными криками канцлера Олафа Шольца. Запись с мероприятия приводит российское видеоагентство Ruptly.

Выступление канцлера ФРГ прошло на фоне недавнего нападения в Золингене, в ходе которого погибли три человека. Преступник оказался несостоявшимся просителем убежища из Сирии.

Выйдя к собравшимся на митинге немцам, Шольц пообещал принять меры по борьбе с миграцией, однако его встретили свистом и недовольными выкриками.

«Вы возмущаетесь. Я думал, что вы все время довольны, но это не так», - констатировал Шольц, обращаясь к участникам мероприятия, которые кричали ему – «лжец».

Активисты также отметили, что недовольны политикой немецких властей в отношении Украины и России.

«То, что происходит, - это не политика. Это просто издевательство», - заявила одна из участниц мероприятия.

Ранее глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Украина имеет право использовать немецкое оружие, вторгшись на территорию России, потому что так «реализуется право на самооборону». Также политик пригрозил «волной беженцев», если Запад откажется от Украины. По его мнению, «потенциально миллионы украинцев сбегут в Западную Европу».