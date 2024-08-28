Прокуратура Франции анонсировала заявление по ситуации с Дуровым

Прокуратура Франции анонсировала заявление по ситуации с основателем Telegram Павлом Дуровым. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что заявление будет опубликовано в среду вечером, 28 августа.

Кроме того, по данным прокуратуры, по делу Telegram проходит только сам медиаменеджер.

Ранее стало известно, что брата российского предпринимателя, Николая Дурова объявили в розыск по Франции. Отмечалось, что ордер на его арест был выдан 25 марта.

27 августа прокуратура Франции раскрыла новые подробности об аресте Дурова. Сообщалось, что ему продлили арест на 48 часов.

Брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. По версии французского следствия, он является соучастником противозаконных, совершенных через Telegram. Ему грозит до 20 лет французской тюрьмы.