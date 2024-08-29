США и Китай обсудили решение конфликта на Украине

Пекин и Вашингтон не смогли добиться прогресса в обсуждении решения по украинскому кризису и не наметили никакого плана. Об этом по итогам своего визита в Китай заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

Ранее Джейк Салливан приехал в Китай с рабочим визитом, который продлился с 27 по 29 августа. Американские СМИ отмечали, что помощник президента США по национальной безопасности планировал убедить Китай снизить свою поддержку России.

По словам Салливана, в Пекине он обсудил проблему украинского кризиса, однако нельзя сказать, что получилось добиться какого-то прогресса по этому вопросу.

«Мы не пришли ни к какому конкретному плану в отношении дипломатии, во многом потому что США очень строго придерживаются простого принципа «ничего об Украине без Украины»», - констатировал помощник президента США по вопросам нацбезопасности.

Он также отметил, что в ходе трехдневного обмена мнениями в КНР открыто заявили, что украинский конфликт должен быть закончен дипломатическим путем.