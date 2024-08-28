Брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции

Французские власти объявили в розыск брата основателя Telegram Павла Дурова Николая. Об этом со ссылкой на издание Politico пишет ТАСС.

По информации издания, ордер на арест и Павла, и Николая был выдан еще 25 марта по делу о соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы.

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. В деле, среди прочего, идет речь о соучастии в распространении наркотиков, а также об отказе раскрывать информацию по запросам властей.

При этом, по данным блогера Стаса Васильева, написавшего алгоритм шифрования для мессенджера Telegram, старший брат Павла Дурова Николай не уехал за рубеж и продолжает жить в России. Он решил посвятить себя науке, защитил кандидатскую диссертацию и работает в одном из российских вузов. Также Николай Дуров не публичный человек.