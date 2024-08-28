Кандидату в президенты США Дональду Трампу будет сложно завершить конфликт на Украине за один день, поскольку Россия одерживает победу. Об этом в статье для IL Fatto Quotidiano заявил политолог Алессандро Орсини.

Он отметил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось выиграть ни одного значимого сражения против РФ, а спустя год украинская армия станет еще слабее, тогда как российская лишь приумножит свои силы. Кроме того, Кремль наращивает связи с союзниками — Китаем, КНДР и Ираном. По мнению Орсини, этот блок в действительности очень могущественен и не оставит НАТО и шанса в случае мировой войны. Политолог добавил, что еще сильнее перспективы начала переговоров отдалились с вторжением ВСУ в Курскую область.

«Поскольку баланс сил смещен в пользу России, конфликт прекратится только в том случае, если (президента России Владимира) Путина устроит предложение Трампа», — отметил Орсини.

Напомним, что в июле 2023 года Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае победы на президентских выборах. По его словам, он надавил бы на Владимира Зеленского с целью заключения мирного соглашения. После этого он несколько раз повторял свое обещание.