США не должны перекладывать ответственность за украинский кризис на Китай, Пекин привержен политическому урегулированию вопроса, заявил глава китайского МИД Ван И.

«США не должны перекладывать ответственность на Китай и тем более не должны без разбора вводить незаконные односторонние санкции», — цитирует его РИА Новости.

В МИД КНР также призвали США прекратить очернять Китай в контексте Украины.

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Ван И заявил, что Китай продолжит содействовать диалогу по Украине и требует отмены санкций.

При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба после визита в КНР заявил, что Украину не склонить к переговорам.