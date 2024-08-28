МИД КНР: США не должны перекладывать ответственность за Украину на Китай
США не должны перекладывать ответственность за украинский кризис на Китай, Пекин привержен политическому урегулированию вопроса, заявил глава китайского МИД Ван И.
«США не должны перекладывать ответственность на Китай и тем более не должны без разбора вводить незаконные односторонние санкции», — цитирует его РИА Новости.
В МИД КНР также призвали США прекратить очернять Китай в контексте Украины.
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Ван И заявил, что Китай продолжит содействовать диалогу по Украине и требует отмены санкций.
При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба после визита в КНР заявил, что Украину не склонить к переговорам.