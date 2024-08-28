Обзор иноСМИ: проблемы украинских F-16 и «фиаско» польской армии

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Defense One: РЭБ на украинских F-16 не сможет отразить все угрозы

Подразделение ВВС США оснастило истребители F-16 новыми средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перед поставкой самолетов Украине, рассказало Defense One. ВВС США будут получать данные, собранные украинцами во время боевых действий. Эту информацию планируют использовать для улучшения возможностей радиоэлектронной борьбы США.

Этим летом Украина получила первую партию F-16 из Дании и Нидерландов. Бельгия и Норвегия также планируют передать самолеты Киеву - в целом страна может получить более 60 истребителей от западных союзников. Как отмечает Defense One, перепрограммированная система РЭБ украинских F-16 «поможет самолетам выжить», но она не способна отразить каждую угрозу.

Американский генерал обвинил Запад в неудачах Украины

Бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил Associated Press, что политика западных стран ведет Украину к полному поражению. Бридлав призвал отменить ограничения на использование западного оружия Украиной.

По словам Бридлава, прямо сейчас Запад намеренно не дает Киеву средства, необходимые для достижения успеха. Снять запрет на удары по России американскими ракетами большой дальности ATACMS неоднократно призывал Владимир Зеленский. Как рассказал Associated Press источник в правительстве США, администрация Джо Байдена считает, что удары ATACMS по России не дают никаких стратегических преимуществ. Кроме того, у Киева слишком мало систем ATACMS, добавил собеседник агентства.

В США нарастили производство снарядов для ВСУ на 50 процентов

Завод Пентагона по производству боеприпасов в Пенсильвании, выпускающий необходимые ВСУ артиллерийские снаряды, увеличил производство на 50 процентов, сообщает Associated Press. По данным агентства, в ближайшее время завод планирует ввести в эксплуатацию дополнительные мощности.

Завод боеприпасов в Скрантоне производит 155-миллиметровые гаубичные снаряды, которые затем отправляются в Айову, где их снабжают взрывчаткой. Оттуда многие боеприпасы отправляются на Украину, где они пользуются большим спросом. Недавно предприятие увеличило производство с 24 тысяч до 36 тысяч снарядов в месяц. По данным американского правительства, с февраля 2022 года США отправили на Украину более трех миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Польская армия не смогла найти упавший в стране загадочный объект

Утром в понедельник, 26 августа, на территории Польши упал неизвестный объект. Польские военные искали его два дня, но так и не смогли найти. Портал RMF24 назвал эту операцию «фиаско».

Во вторник, 27 августа, более сотни военнослужащих Сил территориальной обороны искали в районе Люблина объект, который упал там и исчез с радаров. В польской армии считают, что это был беспилотник. Солдаты проверили 800 гектаров территории, но безуспешно. Поисковые мероприятия продолжатся 28 августа.

Hürriyet: Эрдогану и Асаду нужен «красный телефон»

Турецкие эксперты считают, что между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Сирии Башаром Асадом необходимо создать линию связи наподобие «красного телефона» США и СССР в холодную войну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hürriyet.

Газета напомнила, что на август была запланирована первая за 11 лет встреча Эрдогана и Асада. До конца лета осталось всего несколько дней, а информации об этой встрече все еще нет. Издание отметило, что механизмы коммуникации наподобие «красного телефона» могут быть созданы именно по итогам переговоров Эрдогана и Асада. Но, по версии газеты, такие переговоры могут состоятся только при содействии президента России Владимира Путина.