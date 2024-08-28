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На Украине вернули графики отключений света

Отменены экстренные отключения электричества, введенные ранее Киеве и ряде областей Украины, подача электроэнергии ведется по графикам стабилизационных отключений. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК, пишет РИА Новости.

На Украине вернули графики отключений света
© РИА Новости

26 августа Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине. Днем 27 августа на территории страны в очередной раз ввели экстренные отключения электроэнергии. Распоряжение об этом поступило от «Укрэнерго» из-за сбоев в энергосистеме. Меры затронули Киев, а также Киевскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

Сегодня в энергохолдинге ДТЭК объявили об отмене экстренных отключений и возвращении графиков подачи электроэнергии.

«Возвращаемся к графикам стабилизационных отключений в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской областях», - отмечается в сообщении пресс-службы холдинга, опубликованном в Telegram.

Также подача электроэнергии по графику возобновлена на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории страны. Он подчеркивал, что на восстановление энергосистемы и создание дополнительной генерации потребуется время. При этом власти Украины намерены приобрести у Болгарии два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства для расширения Хмельницкой АЭС на западе Украины.

А депутаты Рады задались вопросом, смогут ли законсервированные реакторы, купленные Болгарией более десяти лет назад, быстро быть введены в эксплуатацию, и не лучше ли потратить средства на возобновляемые источники энергии.