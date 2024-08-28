На Украине вернули графики отключений света

Отменены экстренные отключения электричества, введенные ранее Киеве и ряде областей Украины, подача электроэнергии ведется по графикам стабилизационных отключений. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК, пишет РИА Новости.

26 августа Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине. Днем 27 августа на территории страны в очередной раз ввели экстренные отключения электроэнергии. Распоряжение об этом поступило от «Укрэнерго» из-за сбоев в энергосистеме. Меры затронули Киев, а также Киевскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

Сегодня в энергохолдинге ДТЭК объявили об отмене экстренных отключений и возвращении графиков подачи электроэнергии.

«Возвращаемся к графикам стабилизационных отключений в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской областях», - отмечается в сообщении пресс-службы холдинга, опубликованном в Telegram.

Также подача электроэнергии по графику возобновлена на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории страны. Он подчеркивал, что на восстановление энергосистемы и создание дополнительной генерации потребуется время. При этом власти Украины намерены приобрести у Болгарии два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства для расширения Хмельницкой АЭС на западе Украины.

А депутаты Рады задались вопросом, смогут ли законсервированные реакторы, купленные Болгарией более десяти лет назад, быстро быть введены в эксплуатацию, и не лучше ли потратить средства на возобновляемые источники энергии.