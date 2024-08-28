Стало известно, чем обернулся арест Павла Дурова для Франции

Французское правительство потеряло по меньшей мере 17 млрд долларов из-за ареста гендиректора Telegram Павла Дурова. Как сообщает РЕН ТВ, об этом в соцсети X заявил основатель Megaupload и Mega Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком.

По его словам, ОАЭ заморозили сделку на покупку 80 истребителей Rafale, назвав ситуацию вокруг Дурова возмутительной. В результате срыва договоренностей Париж может потерять крупную сумму.

«Павел — гражданин ОАЭ и близкий друг заместителя премьер-министра Хамдана Аль Мактума», — подчеркнул Дотком.

Ранее предприниматель призвал бойкотировать Францию до тех пор, пока основатель мессенджера не будет освобожден. Шмитц считает необходимым отказаться от покупок французских товаров, а также от посещений страны.

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. В деле, среди прочего, идет речь о соучастии в распространении наркотиков, а также об отказе раскрывать информацию по запросам властей.