Интерпол объявил в розыск генерала СБУ

Интерпол объявил в розыск бывшего генерала СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

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Бывший чиновник подозревается в мошенничестве на сумму более 3,2 миллиона гривен (7 миллионов рублей по курсу на 28 августа) во время пребывания в руководящей государственной должности в период с 2019 по 2021 года.

«Экс-генерал СБУ был задержан 7 июня 2022 года при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию на транспортном средстве, в котором было 592 тысяч евро, 120 тысяч долларов и два драгоценных камня», — сообщает издание.

Суд Республики Сербия отказал Украине в экстрадиции Наумова, считая, что там уголовное дело против бывшего генерала СБУ может быть обосновано политическими мотивами.