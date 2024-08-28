Немецкий полковник предупредил Зеленского о последствиях ударов по РФ

Планы украинского президента Владимира Зеленского ответить на массированные удары Вооруженных сил (ВС) РФ по Украине закончатся не в пользу Киева.

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Об этом сообщил полковник в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому изданию Focus.

«На данный момент кажется, что рискованная затея с ответным ударом скорее всего закончится не в пользу Украины», — сказал он.

Тиле считает, что атаки по территории РФ еще больше разозлят президента России Владимира Путина.

По словам полковника, украинский конфликт постоянно выходит на новый уровень эскалации.

27 августа Зеленский пригрозил России «ответом» на массированные атаки ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская ГЭС. Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область, а Зеленский вновь призвал Запад разрешить ВСУ наносить удары вглубь России.