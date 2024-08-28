В победу Харрис на выборах верят почти 40% респондентов

Почти 40% американских избирателей верят в победу кандидата в президенты США от Демократической партии и вице-президента страны Камалы Харрис, убежденных в успехе республиканца Дональда Трампа чуть меньше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Yahoo News и институтом изучения общественного мнения YouGov.

По данным специалистов, 39% участников опроса считают, что на ноябрьских выборах победит Харрис, а в успех Трампа верят 36% опрошенных. Еще 25% респондентов затруднились с ответом. При этом по уровню поддержки среди американцев Харрис опережает Трампа лишь на 1 п.п. Ей отдают предпочтение 46% опрошенных, а за Трампа готовы проголосовать 45% избирателей.

Опрос проводился в период с 22 по 26 августа. В нем приняли участие порядка 1,7 тыс. американских граждан. Погрешность составила 2,7 п.п.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий лидер США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис, которую делегаты съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.