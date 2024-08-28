В Молдавии рассказали, когда республика может войти в ЕС

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что страна может войти в состав Евросоюза в ближайшие пять лет. Об этом сообщает Moldova 1.

Гросу заявил, что власти Молдавии стремятся к европейской интеграции и к «процветанию, развитию и свободе» в составе ЕС. Он добавил, что планы Кишинева поддерживают США и различные европейские партнеры, включая Румынию.

«Мы хотим получить возможность строить Европу у себя дома. <…> Республика Молдова через четыре-пять лет станет свидетелем этого события, станет членом Европейского Союза», - подчеркнул Гросу.

В октябре 2024 года в Молдавии пройдут выборы президента. В тот же день, 20 октября, в стране проведут референдум о вступлении в ЕС. По итогам референдума в Конституции Молдавии предлагают закрепить курс на евроинтеграцию.

Опрос, ранее проведенный Date Inteligente (iData), показал, что меньше 40 процентов жителей Молдавии одобряют нынешний курс развития страны. При этом опрос также показал, что более половины (54,5 процента) жителей Молдавии против присоединения страны к НАТО, но почти 60 процентов поддерживают ее вступление в ЕС.