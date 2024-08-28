Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в двух штатах

Фамилия Роберта Кеннеди - младшего останется в избирательных списках штатов Висконсин и Мичиган вопреки решению политика снять свою кандидатуру в колеблющихся штатах и поддержать на выборах кандидата от Республиканской партии и экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников.

По его информации, Кеннеди-младший не сможет отказаться от участия в выборах в этих штатах из-за "местных законов и истечения срока" на снятие кандидатуры. Так, старший пресс-секретарь госсекретаря Мичигана Чери Хардмон заявила порталу, что "кандидаты от малых партий не могут отозвать свою кандидатуру" из избирательных списков в этом штате. А избирательная комиссия Висконсина отклонила 27 августа запрос политика на снятие своей кандидатуры, отмечает Axios.

По сообщению портала, избирательный статус Кеннеди-младшего в штате Северная Каролина остается неясным. Отмечается, что кандидатуру политика в этом штате выдвинула партия "Мы, народ", которая "не проинформировала местную избирательную комиссию" о каких-либо изменениях.

"Если партия "Мы, народ" официально отзовет кандидатуру Кеннеди-младшго, то избирательной комиссии придется рассмотреть целесообразность вычеркивания его фамилии из списков и перевыпуска бюллетеней", - заявил Axios директор по общественной информации избирательной комиссии Северной Каролины Патрик Гэннон.

Как подчеркивает портал, эти штаты могут "повлиять на судьбу выборов", если избиратели отдадут часть голосов за Кеннеди-младшего. При этом, отмечает Axios, в Северной Каролине и Висконсине большинство избирателей Кеннеди-младшего отдали бы свои голоса Трампу в случае отсутствия Кеннеди-младшего в избирательных списках.

На прошлой неделе Кеннеди-младший объявил о приостановке своей предвыборной кампании и поддержке Трампа в президентской гонке. Имя Кеннеди-младшего останется в бюллетенях в большинстве штатов, где он зарегистрировался кандидатом. Однако политик заявил, что попросит исключить его имя из избирательных списков в 10 ключевых штатах, где развернется основная борьба Трампа с кандидатом от Демократической партии и действующим президентом Камалой Харрис.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Первоначально предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий лидер США Джо Байден. Тем не менее после провального выступления на июньских дебатах с Трампом Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис. Делегаты завершившегося 22 августа съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили ее кандидатом в президенты США.