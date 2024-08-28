В Турции назвали два сценария завершения конфликта на Украине

Вариантами завершения конфликта на Украине может стать его заморозка или принятие мирного соглашения, которое будет предусматривать в том числе и снятие Западом санкций против России. Об этом заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.

© РИА Новости

По его словам, одна из теорий завершения украинского кризиса предусматривает бессрочное прекращение огня по примеру окончания Корейской войны, где стороны должны сохранить полномочия в контролируемых ими районах.

«Но при этом не следует ожидать международного признания в отношении новых границ. В этой модели прекращение конфликта может быть достигнуто не мирным соглашением, а соглашением о прекращении огня», - пояснил Энгин Озер.

Вторым вариантом, по мнению аналитика, является заключение мирного соглашения, которое признает территориальную целостность сторон, определит границы и обеспечит их международное признание.

«В этой модели может быть передача некоторых земель, компенсация и некоторые ограничения на вооружение. Во второй модели одним из пунктов соглашения может стать снятие санкций. Фактически в проекте Стамбульского соглашения достигнута определенная договоренность о санкциях», - подчеркнул он.

Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В их рамках были заморожены золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. Постепенно санкции все больше усиливались. В частности, ЕС было принято 14 пакетов с рестрикциями.

При этом еще в марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, совместно достигнув определенных договоренностей. Однако Киев вышел из переговорного процесса.