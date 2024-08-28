В Турции назвали два сценария завершения конфликта на Украине
Вариантами завершения конфликта на Украине может стать его заморозка или принятие мирного соглашения, которое будет предусматривать в том числе и снятие Западом санкций против России. Об этом заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.
По его словам, одна из теорий завершения украинского кризиса предусматривает бессрочное прекращение огня по примеру окончания Корейской войны, где стороны должны сохранить полномочия в контролируемых ими районах.
«Но при этом не следует ожидать международного признания в отношении новых границ. В этой модели прекращение конфликта может быть достигнуто не мирным соглашением, а соглашением о прекращении огня», - пояснил Энгин Озер.
Вторым вариантом, по мнению аналитика, является заключение мирного соглашения, которое признает территориальную целостность сторон, определит границы и обеспечит их международное признание.
«В этой модели может быть передача некоторых земель, компенсация и некоторые ограничения на вооружение. Во второй модели одним из пунктов соглашения может стать снятие санкций. Фактически в проекте Стамбульского соглашения достигнута определенная договоренность о санкциях», - подчеркнул он.
Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В их рамках были заморожены золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. Постепенно санкции все больше усиливались. В частности, ЕС было принято 14 пакетов с рестрикциями.
При этом еще в марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, совместно достигнув определенных договоренностей. Однако Киев вышел из переговорного процесса.