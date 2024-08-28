Покойного Алена Делона «оживили» для съемок в рекламе казино

Мошенники создали рекламу онлайн-казино с использованием образа покойного французского актера Алена Делона. Об этом сообщает Ruptly.

В видео, сделанном с помощью нейросетей, «артист» заявляет, что даст любому 100 тысяч евро, если он не сможет выиграть в его онлайн-казино.

«Я решил раздать часть своих денег всем французам, и я думаю, что это правильный поступок. Каждый сможет выиграть 4000 евро с первого дня. Я надеюсь, что моя дочь уже запустила это приложение и люди начали побеждать», — говорит Делон сгенерированным голосом.

Ролик направляет потенциальных жертв на сайт, откуда можно скачать приложение онлайн-казино. Целью аферистов является кража личных данных и банковских реквизитов пользователей.

Напомним, что Делон ушел из жизни 18 августа в возрасте 88 лет. Его похоронили в его поместье в коммуне Души рядом с его собаками, в специально построенной для этого часовне. Прощание было закрытым: на церемонии присутствовали чуть более сорока человек.