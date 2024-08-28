После атаки на Курскую область Украина под руководством Владимира Зеленского находится на пороге уничтожения.

Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей колонке на портале «Смотрим».

«Когда Зеленский вторгся в Россию, он окончательно подписал приговор украинской государственности. До этой вылазки еще можно было как-то выйти на мирные переговоры и сохранить Украину, хоть и с территориальными потерями, но без раздела и поглощения ее другими государствами», — написал политик.

По его словам, Украина под управлением Зеленского не представляет интереса для ведущих мировых игроков, а нападение на Курскую область стало неожиданностью для Вашингтона. Помимо этого, Медведчук напомнил о прохладных отношениях кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис и Зеленского, которые, как считает политик, происходят от осознания демократов, «в какую политическую пропасть их толкает проект "Зеленский"».

Ранее Медведчук заявил, что к власти на Украине должны прийти прагматичные политики. По его мнению, нынешний президент Украины показал себя как никудышный экономист и нерасчетливый политик, который при этом верит в доминирование коллективного Запада.