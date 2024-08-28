Дурову предрекли судьбу VIP-заключенного во Франции

Французский судья Лукас Винсент заявил, что основатель Telegram Павел Дуров станет VIP-заключенным, если будет приговорен к лишению свободы во Франции. Об этом судья рассказал «Известиям».

Винсент работает в суде, который примет решение по Дурову. По словам судьи, основателю Telegram могут либо предъявить обвинение, либо дать статус свидетеля. Винсент также допустил, что расследование может затянуться на срок до года. В этом случае Дурова могут отпустить под залог, который составит несколько десятков миллионов евро.

Судья рассказал, что условия содержания Дурова, если он окажется во французской тюрьме, будут отличаться от стандартных из-за громкости дела и личности основателя Telegram.

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. В деле, среди прочего, идет речь о соучастии в распространении наркотиков, а также об отказе раскрывать информацию по запросам властей. В деле еще нет конкретных фигурантов.

Обвинения Дурову пока не предъявили. Срок его содержания под стражей истекает 28 августа.