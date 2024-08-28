«Злые русские хакеры» опубликовали фото и данные членов «Азова»*

Хакеры из группы RaHDit опубликовали данные почти 7700 членов украинского националистического батальона «Азов»*. Об этом сообщает РИА Новости.

Хакерская группа обнародовала более четырех тысяч фотографий «азовцев»* из 3-й отдельной штурмовой бригады. В RaHDit отметили, что на фото много «нацистов, татуированных свастиками, судимых, с отклонениями и т.д». Опубликованная информация также содержит даты рождения, звания, должности, адреса регистрации, номера телефонов и позывные.

По словам хакеров, некоторые из людей на фото побывали в плену и вернулись на Украину в результате обмена. Они утверждали, что «завязали с нацизмом», но затем присоединились к батальону повторно, заявил собеседник РИА Новости.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные ликвидировали в регионе 30 членов «Азова»*. По словам Марочко, разведке удалось установить, что члены 12-й бригады «Азова»* планируют пойти на штурм на северо-западе от Макеевки. Российские военные на время оставили несколько передовых позиций в районе села Нововодяное, чтобы заманить туда членов «Азова»*, в итоге «азовцы»* попали в «огневой мешок».

* запрещенная в РФ террористическая организация.