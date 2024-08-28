$91.48-0.29102.29-0.20
Почта

В Турции раскрыли один из возможных пунктов соглашения по Украине

Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что снятие антироссийских санкций странами Запада может стать одним из пунктов потенциального проекта мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. В беседе с РИА Новости он напомнил, что эта тема уже обсуждалась во время переговоров в Стамбуле.

В Турции раскрыли один из возможных пунктов соглашения по Украине
© РИА Новости

По словам эксперта, существует две теории окончания военного конфликта.

Первым вариантом Озер назвал сценарий Корейской войны с бессрочным прекращением огня и сохранением контроля за удерживаемыми территориями. Прекращение военных действий будет основываться не на мирном соглашении, а на договоре о прекращении огня, указал он. При таком развитии событий снятие санкций будет невозможно, предупредил аналитик.

Вторым вариантом он назвал мирное соглашение, которое признает территориальную целостность конфликтующих сторон и определит безопасность на основе двусторонних соглашений с международным признанием.

«Во второй модели одним из пунктов соглашения может стать снятие санкций. Фактически в проекте Стамбульского соглашения достигнута определенная договоренность о санкциях», — заявил Озер.

До этого стало известно, что США пригрозили Турции санкциями за экспорт технологий в Россию.

В мире
Мнения