В США отменили слушания по иску Google к российским СМИ

В США отменили первое слушание по иску Google к российским телеканалам. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Уточняется, что окружной суд Калифорнии потребовал от Google, АНО «ТВ-Новости» и «Царьград медиа» до 3 сентября определиться с датами слушаний по искам, связанным с решением инстанций из РФ о разблокировке YouTube-каналов, а также наложении штрафа. В случае, если день не будет выбран, стороны обязаны представить свои позиции суду.

По словам юристов, Google стремится через суд добиться недопущения иностранными компаниям в будущем предъявления претензий в адрес корпорации. То есть, цель инициированного процесса - блокировать активность компаний из России в зарубежных юрисдикциях.

Отмечается, что российские СМИ обращались в судебные инстанции ряда государств по признанию и приведению в исполнение судебных решений РФ против компаний Google за рубежом. Сделано это было после того, как иски против Google в России были удовлетворены и его признали банкротом.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую дочернюю компанию американской корпорации Google ООО «Гугл».