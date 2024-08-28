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WSJ: спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон Дурова в 2017 году

Спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона сооснователя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные источники.

Стало известно о взломе спецслужбами Франции и ОАЭ телефона Дурова
© globallookpress.com

По их информации, эта операция под кодовым названием "Пурпурная музыка" (Purple Music) прошла на фоне "крайней обеспокоенности" французских властей тем, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) "использовала Telegram для вербовки и планирования терактов".

Источники издания утверждают, что компания Дурова в течение долгого времени игнорировала связанные с этим повестки и судебные приказы, которые приходили на ее электронный адрес. Telegram, в свою очередь, заявляет, что его деятельность не противоречит положениям Акта о цифровых услугах ЕС. По оценкам издания, также отсутствуют признаки того, что операция по взлому телефона Дурова каким-либо образом связана с его задержанием французскими властями.

Ранее WSJ сообщила, что в 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон встречался с Дуровым и предлагал ему перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, однако бизнесмен отказался. По информации издания, тогда же французский лидер обсуждал с Дуровым предоставление ему гражданства этой страны.

24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже, на следующий день срок его задержания продлили до 96 часов. Парижская прокуратура инкриминирует ему, в частности, соучастие в незаконном обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве, то есть, по сути, рассматривает как подельника тех, кто совершает эти и иные правонарушения с использованием Telegram.

В посольстве России во Франции заявили ТАСС, что намерены добиваться соблюдения прав Дурова и получения к нему консульского доступа, однако заметили, что французская сторона "пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу".