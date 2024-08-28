Стало известно о взломе спецслужбами Франции и ОАЭ телефона Дурова

Спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона сооснователя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные источники.

По их информации, эта операция под кодовым названием "Пурпурная музыка" (Purple Music) прошла на фоне "крайней обеспокоенности" французских властей тем, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) "использовала Telegram для вербовки и планирования терактов".

Источники издания утверждают, что компания Дурова в течение долгого времени игнорировала связанные с этим повестки и судебные приказы, которые приходили на ее электронный адрес. Telegram, в свою очередь, заявляет, что его деятельность не противоречит положениям Акта о цифровых услугах ЕС. По оценкам издания, также отсутствуют признаки того, что операция по взлому телефона Дурова каким-либо образом связана с его задержанием французскими властями.

Ранее WSJ сообщила, что в 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон встречался с Дуровым и предлагал ему перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, однако бизнесмен отказался. По информации издания, тогда же французский лидер обсуждал с Дуровым предоставление ему гражданства этой страны.

24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже, на следующий день срок его задержания продлили до 96 часов. Парижская прокуратура инкриминирует ему, в частности, соучастие в незаконном обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве, то есть, по сути, рассматривает как подельника тех, кто совершает эти и иные правонарушения с использованием Telegram.

В посольстве России во Франции заявили ТАСС, что намерены добиваться соблюдения прав Дурова и получения к нему консульского доступа, однако заметили, что французская сторона "пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу".