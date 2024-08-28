Стало известно о взломе спецслужбами Франции телефона Дурова

Французские шпионы совместно с ОАЭ в 2017 году провели операцию по взлому мобильного телефона основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Дурова. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, совместная операция спецслужб Франции о ОАЭ получила кодовое название "Пурпурная музыка".

Службы безопасности Франции были крайне обеспокоены тем, что ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) якобы использует Telegram для вербовки боевиков и планирования терактов.

Также источник из окружения Дурова сообщил, что много лет компания игнорировала повестки и судебные распоряжения, которые направлялись правоохранительными органами. По его словам, они копились на электронной почте компании, которую редко проверяли.

При этом, как сообщает РИА Новости, собеседник WSJ не уточнил, какие государства отправляли повестки и судебные постановления.

Макрон предлагал Дурову разместить главный офис Telegram в Париже

В статье также говорится, что через год после взлома телефона, в 2018 году, Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но тот отказался.