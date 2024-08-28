Пока вы спали: призыв Иордании к СБ ООН и удары по технике ВСУ в Курской области

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В Воронежской области уничтожили БПЛА

Силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в Россошанском районе Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат Украины, сообщает ТАСС.

Он был самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Кроме того, из-за падения беспилотника вблизи взрывоопасных объектов проводилась временная эвакуация жителей двух населенных пунктов области. Они возвращаются в свои дома.

СМИ: израильские военные окружили больницы на Западном берегу

Военные Израиля окружили крупнейшие больницы в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство WAFA.

Речь идет о медицинских учреждениях «Аль-Исра» и «Табет». Туда ограничен доступ машин медиков — военные препятствуют их движению.

Израильские военные заняли в Тулькарме позиции в городских кварталах, на высотах разместились снайперы. Над городом задействованы разведывательные беспилотники.

Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипажи российских вертолетов Ка-52М и Ми-8 ударами авиаракет уничтожили личный состав и бронетехнику противника, сообщает РИА Новости.

Это произошло в приграничном районе Курской области.

После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Иордания призвала СБ ООН принять меры против Израиля

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади призвал Совет Безопасности ООН принять меры в отношении Израиля за заявление его министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о желании построить синагогу на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.

«Совет Безопасности должен принять обязательную резолюцию, предотвращающую дальнейшие нарушения и эскалацию со стороны Израиля вокруг мечети Аль-Акса на Храмовой горе», — заявил дипломат.

Отмечается, что ситуация уже взрывоопасна, а «движимая ненавистью» идеология может стать искрой.

США следят за развитием ситуации с разработкой БПЛА в КНДР

Американские власти обратили внимание на заявление руководства Северной Кореи о необходимости интенсифицировать разработку беспилотников, сообщает РИА Новости.

США совместно с партнерами в регионе следят за развитием ситуации.

Как заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, «союзники в Южной Корее тоже следят за этим».