Пока вы спали: призыв Иордании к СБ ООН и удары по технике ВСУ в Курской области
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В Воронежской области уничтожили БПЛА
Силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в Россошанском районе Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат Украины, сообщает ТАСС.
Он был самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.
Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Кроме того, из-за падения беспилотника вблизи взрывоопасных объектов проводилась временная эвакуация жителей двух населенных пунктов области. Они возвращаются в свои дома.
СМИ: израильские военные окружили больницы на Западном берегу
Военные Израиля окружили крупнейшие больницы в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство WAFA.
Речь идет о медицинских учреждениях «Аль-Исра» и «Табет». Туда ограничен доступ машин медиков — военные препятствуют их движению.
Израильские военные заняли в Тулькарме позиции в городских кварталах, на высотах разместились снайперы. Над городом задействованы разведывательные беспилотники.
Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области
Экипажи российских вертолетов Ка-52М и Ми-8 ударами авиаракет уничтожили личный состав и бронетехнику противника, сообщает РИА Новости.
Это произошло в приграничном районе Курской области.
После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
Иордания призвала СБ ООН принять меры против Израиля
Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади призвал Совет Безопасности ООН принять меры в отношении Израиля за заявление его министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о желании построить синагогу на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.
«Совет Безопасности должен принять обязательную резолюцию, предотвращающую дальнейшие нарушения и эскалацию со стороны Израиля вокруг мечети Аль-Акса на Храмовой горе», — заявил дипломат.
Отмечается, что ситуация уже взрывоопасна, а «движимая ненавистью» идеология может стать искрой.
США следят за развитием ситуации с разработкой БПЛА в КНДР
Американские власти обратили внимание на заявление руководства Северной Кореи о необходимости интенсифицировать разработку беспилотников, сообщает РИА Новости.
США совместно с партнерами в регионе следят за развитием ситуации.
Как заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, «союзники в Южной Корее тоже следят за этим».