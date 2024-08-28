Боррель призвал к трехдневному перемирию в Газе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа на три дня для проведения вакцинации детей от полиомиелита. Об этом он написал в X (ранее Twitter).

"Быстрое распространение полиомиелита угрожает детям в Газе, которые и так уже обессилены из-за переселения, недоедания и разного рода лишений. Призываю к немедленному прекращению огня в секторе Газа на три дня для проведения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ вакцинации, которая будет независимой от более широких переговоров", - сказал Боррель.

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16 августа Минздрав Палестины объявил, что в центральной части сектора Газа зафиксирован первый подтвержденный случай заболевания полиомиелитом у 10-месячного младенца. За несколько часов до этого ВОЗ и ЮНИСЕФ в совместном заявлении анонсировали проведение двухэтапной кампании по вакцинации от полиомиелита в Газе: она пройдет в конце августа и в сентябре.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 27 августа заявил, что ООН ведет подготовку к работе в секторе Газа 11 медицинских центров, в которых будет проводиться вакцинация. По его оценке, прививку получат более 640 тыс. детей в возрасте до 10 лет.