Байден одобрил строительство плавучего пирса для доставки гумпомощи в Газу

Президент США Джо Байден одобрил строительство плавучего пирса для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, американский лидер принял такое решение, несмотря на предупреждения о том, что сильные волны могут создать серьёзные проблемы для работы пирса.

Зеленский представит Байдену, Трампу и Харрис план победы Украины над Россией

Кроме того, данные действия были предприняты, несмотря на возражения со стороны ряда чиновников, которые опасались, что это отвлечёт от усилий по принуждению Израиля открыть дополнительные сухопутные пути в анклав.

Ранее Израиль отклонил треть заявок на гуманитарные миссии ООН в Газе с 1 августа.

При этом российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжит помогать жителям сектора Газа.