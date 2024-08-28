Американский политолог сделал неожиданное заявление о России

Президент России Владимир Путин прекрасно осознает, что власти США вряд ли смогут повлиять на ход боевых действий, поскольку исчерпали свои ресурсы. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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«Это просто шутка, что F-16 или любые другие вооружения [из США] могут действительно что-то поменять. Путин, конечно, это понимает», — рассказал он.

По словам Миршаймер, такая ситуация позволяет президенту России не предпринимать каких-либо поспешных и необдуманных действий, а планомерно двигаться к достижению целей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Киеву как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он пообещал, что самолеты будут уничтожаться так же, как и другая военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).